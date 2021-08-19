Performans turda grup maçları sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen Chicken Planet (16 Yaş Altı) Tenis Performans Tur-3 DAÜ kortlarında gerçekleşen grup maçları ile sürüyor.
Genç raketlerin mücadele ettiği Tenis Performans TUR-3’de oynanan kız ve erkekler de grup maçlarında alınan sonuçlar şöyle;
KIZLAR:
ÖZGÜL ŞAH - ZEHRA ÇİSE TUĞCU 6/2 5/7 10/7
SELİN ÖNAL - EKİN KARASU 6/1 7/6
NADİR ÇINARLILI - AYŞEN ŞAH 6/0 6/2
MELİS MEVLİT - SEVİM AKBAŞ 0/6 2/6
ERKEKLER:
İBRAHİM CAN ARABACI - GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK 3/6 0/6
TOPRAK BERKOL - BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI 1/6 1/6
ENVER ADA GENÇEL - BATUR EVRE 1/6 3/6
TURGAY VURAL HIDIROĞLU - TOPRAK ALTUNTAŞ 6/0 6/0
ARAS ÇELİK - CEMAL KONUKLU 6/0 7/6
ERSEL KALFAOĞLU - ERİN SCHROTTER BOZKAYA 6/0 6/2
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.