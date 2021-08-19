Performans turda grup maçları sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen Chicken Planet (16 Yaş Altı) Tenis Performans Tur-3 DAÜ kortlarında gerçekleşen grup maçları ile sürüyor.

Genç raketlerin mücadele ettiği Tenis Performans TUR-3’de oynanan kız ve erkekler de grup maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

KIZLAR:

ÖZGÜL ŞAH - ZEHRA ÇİSE TUĞCU 6/2 5/7 10/7

SELİN ÖNAL - EKİN KARASU 6/1 7/6

NADİR ÇINARLILI - AYŞEN ŞAH 6/0 6/2

MELİS MEVLİT - SEVİM AKBAŞ 0/6 2/6

ERKEKLER:

İBRAHİM CAN ARABACI - GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK 3/6 0/6

TOPRAK BERKOL - BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI 1/6 1/6

ENVER ADA GENÇEL - BATUR EVRE 1/6 3/6

TURGAY VURAL HIDIROĞLU - TOPRAK ALTUNTAŞ 6/0 6/0

ARAS ÇELİK - CEMAL KONUKLU 6/0 7/6

ERSEL KALFAOĞLU - ERİN SCHROTTER BOZKAYA 6/0 6/2



