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Performans turda grup maçları sürüyor

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Performans turda grup maçları sürüyor
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen Chicken Planet (16 Yaş Altı) Tenis Performans Tur-3 DAÜ kortlarında gerçekleşen grup maçları ile sürüyor.
Genç raketlerin mücadele ettiği Tenis Performans TUR-3’de oynanan kız ve erkekler de grup maçlarında alınan sonuçlar şöyle;
KIZLAR:
ÖZGÜL ŞAH - ZEHRA ÇİSE TUĞCU     6/2 5/7 10/7
SELİN ÖNAL - EKİN KARASU       6/1 7/6
NADİR ÇINARLILI - AYŞEN ŞAH     6/0 6/2
MELİS MEVLİT - SEVİM AKBAŞ   0/6 2/6
ERKEKLER:
İBRAHİM CAN ARABACI - GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK        3/6 0/6
TOPRAK BERKOL - BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI              1/6 1/6
ENVER ADA GENÇEL - BATUR EVRE             1/6 3/6
TURGAY VURAL HIDIROĞLU - TOPRAK ALTUNTAŞ        6/0 6/0
ARAS ÇELİK - CEMAL KONUKLU      6/0 7/6
ERSEL KALFAOĞLU - ERİN SCHROTTER BOZKAYA        6/0 6/2
 
 
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