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Kaymaklı yönetimi, Harmancı’dan destek sözü aldı

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Kaymaklı yönetimi, Harmancı’dan destek sözü aldı
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, spor kulüpleri ile yürüttüğü sağlıklı işbirliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Lefkoşa’nın köklü kulüplerinden Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nde başkanlık görevine seçilen Münür Özler ve yeni yönetimi ile bir araya gelen Başkan Harmancı, başarı dileklerinde bulundu.
Ziyarette Başkan Özler’e yönetim kurulundan Buran Atakan, Hasan Efe ve Hale Kırman eşlik etti.
LTB Başkanı Harmancı, kulüplerin özellikle altyapılarına destek olma konusunda her zaman işbirliğine açık olduğunu ifade ederken, bu alanda tüm Lefkoşa kulüplerine hitap edecek bir takım çalışmalar içerisinde bulunduklarını belirtti.
Ziyaret sonunda Başkan Harmancı’ya LTB’nin kuruluş yılı olan 1958 numaralı K.Kaymaklı forması takdim edildi.
 
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