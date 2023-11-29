Doğan ağır yaralı

Doğan Türk Birliği, deplasmanda karşılaştığı Y.Dumlupınar maçında sakatlanan Dever Orgill, Hascan Kırmaz, Kenan Oshan ve Mustafa Kemal Atlar ile kırmızı kart gören Emre Soytürk’ten yoksun olarak Lefke karşısına çıkacak

AKSA Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği’nde Yonpaş Dumlupınar ile oynanan 10’uncu hafta karşılaşmasında Dever Orgill, Hascan Kırmaz ve Mustafa Kemal Atlar sakatlandı. Emre Soytürk’ün kırmızı kart görmesi sonrası Lefke maçı öncesi takımda önemli eksikler oluştu.Salih Güvensoy’un sakatlığı nedeniyle forma giyememesi, Doğukan Demirman’ın Mağusa Türk Gücü maçında çapraz bağlarının koparak sezonu kapatmasının ardından Girne ekibinde yeni sakatlıklar yaşandı.Yonpaş Dumlupınar’a kaybedilen maçta ilk yarı sakatlanarak oyundan çıkan Dever Orgill’in arka adale sakatlığı nedeniyle Lefke maçında forma giymesi zor görünüyor. Mustafa Kemal Atlar’ın da aynı şekilde sakatlanırken, oyuncunun da Lefke maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Kenan Oshan’ın ise dizinden sakatlandığı ve durumunun bugün belli olacağı belirtildi. Hascan Kırmaz’ın maçın son bölümlerinde takım arkadaşı ile çarpışarak kaburgasının kırılması sonrası ilk yarıyı kapattığı bilgisi edinildi. Emre Soytürk’ün Dumlupınar maçında kırmızı kartla oyun dışında kalması, Lefke maçında Doğan Türk Birliği adına önemli bir eksik daha oldu.Ligin 11’inci haftasında Doğan Türk Birliği, Lefke’yi konuk edecek. Cumartesi günü oynanacak maç Mete Adanır Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak.