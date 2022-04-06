İngenç Akademi Spor Derneği yeni başkanı Fatma Turan

İngenç Akademi Spor Derneği’inde yapılan genel kurul sonrasında yeni başkan seçildi. Genel kurula tek aday giren Fatma Turan yeni dönemde İngenç Akademi Spor Derneği yeni başkanı oldu. Dernek lokalinde yapılan ve saygı duruşu, İstiklal marşı ile başlayan genel kurulda divan başkanlığını Mehmet İngenç, sekreterliği Eda Hürsöz, Zelişİmre yaptı. Genel kurulda kısa bir konuşma yapan başkan Emine Beyazyüzİngenç tarafından 2021 yılı faaliyet ve mali raporlar okunarak üyeler tarafından onaylandı.

TEK ADAY

İngenç Akademi Spor Derneği başkan Emine Beyazyüzİngenç, iş yoğunluğu nedeniyle aday olmadığı, genel kurula tek aday olarak giren Fatma Turan başkanlığa seçildi. 2022 faaliyet programı belirlenen İngenç Akademi Spor Derneği başkanı Fatma Turan, birlikte çalışacağı yeni yönetim kurulunu da belirleyerek görev dağılımı yaptı.

İngenç Akademi Spor Derneği yönetim kurlu ve görev dağılımı ;

Başkan : Fatma Turan

Asbaşkan : İlkeHürsöz

Genel Sekreter : TayfunDandil

Mali Sekreter : Hakan Kaymakçı

Spor ve Sağlık Sorumlusu : Enginİmre

Displin Kurulu başkanı Derviş Cevizli

Faal Üye : Emine Dolu

