Halilibrahim: Hataları önlemek için uzmanından destek alın

Vücut Geliştirme ve Fitness antrenörü Süleyman Halilibrahim, spor yaparken yapılan hatalara yönelik açıklamalarda bulundu. Süleyman Halilibrahim açıklamasında “Spor yapan kişi kıyaslar yapmamalı, kendini geliştirmeye odaklanmalıdır. Tek rakibimizin kendimiz olduğunu unutmamalıyız.Hataların önüne geçmek için de uzmanından destek alın.” ifadelerini kullandı

Vücut Geliştirme ve Fitness antrenörü Süleyman Halilibrahim, spor yaparken yapılan hatalara yönelik açıklamalarda bulundu.

Süleyman Halilibrahim’in açıklamaları şöyle:

“Öncelikle spor kavramını tanımlayacak olursak; Spor bireyin aklını ve tüm bedenini kullanarak rakibine, kendisine, mesafesine ve zamana karşı ortak kurallar aracılığıyla yaptığı bir mücadeledir.

Önemi değerlendirdiğimizde ise sporun hem fiziksel hem de psikolojik faydaları vardır. Spor yapmak son derece önemli ve gereklidir. Spor yaparsak hem bedenimiz sağlıklı olur hem de ruhsal yönden sakin ve dinç oluruz. Yani spor bizi her anlamda sağlıklı yapmaktadır.

İşte bu noktada spor yaparken yapacağımız veya yaptığımız hataları ortadan kaldırmak genel sağlığımız açısından oldukça önemlidir.

Peki nedir bu sıklıkla yapılan ve yapmamamız gereken hatalar;

1-En iyisi lacivert

Kişinin yapacağı spor branşının kendisine uygun olup olmadığını,yatkınlığının ve ilgisinin hangi yönde olduğu değerlendirilmelidir.Yani sen fitness yap en iyisi budur. Şimdi trend spinningdir veya crossfittir gibi yaptırım algılarından uzak durulması gerekmektedir. Her sporcunun yatkınlığı ve yeteneği farklıdır ve yanlış spor branşı seçip o dalda zorlayarak ilerlemek hiçbir gelişim sağlamayacaktır.

2-Kendini Süpermen zannetmek

Süpermen çizgi roman karakteridir.Öyle bitmek tükenmek bilmeyen sonsuz enerjisi falanı vardır.Sporcu kendine buna benzer bir modeli örnek aldığında kendisine faydadan çok zararı olacaktır.Müsabık,ileri seviye bir sporcu değilseniz,kendinizi yorulmaz,yenilmez zannedip günde 2, haftada 14 – 16 idman yapmak, uzun vadade sporcuya ciddi zarar verecektir.

Antrenman planlamaları için uzman kişiye danışılmalıdır.Çok çalışmak değil akıllı çalışmak sizi istediğiniz noktaya götürecektir.

3-Ego gücüyle antrenman yapmak

Hangi spor branşında olursa olsun sık sık karşılaşılan sporcu modeli, kendisini ıspatlamak,ilgi çekmek ve dahasında başkalarına hava atmak amacı ile kendisini aşan ağırlıklar altına,bitiremeyeceği performans etaplara giren sporcu tipidir.Bu tipteki sporcular ciddi anlamda sakatlanmaya müsait durumdadırlar.

Kişinin kendi gücünü kendisi reel olarak değerlendirip,egosunu bir kenara koyarak antrenman yapması kendisi için çok daha verimli olacaktır.

4-Sidik yarışı

Birçok spor branşında kişininsürekli başkalarıyla kıyas haline girmesi sıklıkla görülen hatalar arasında yer almaktadır.Rol model belirlemek motive edici olduğu kadar bir çok olumsuz etkenide içinde barındırmaktadır.

Profesyonel bir atlet ile veya aynı ortamda bulunan uzun yıllar antrenman geçmişi olan bir kişiyle sporcunun kendini kıyaslaması kendisine moral anlamda ciddi zarar verecektir.Ama bende yapıyorum öyle olmadı. Ben de aynı etabı koşuyor – kiloyu kaldırıyorum. Bende neden olmuyor. Kesin bunun altında başka bişey var gibi kıyaslar yapıp, çamur atmaktansa kişi, kendini geliştirmeye odaklanmalıdır.Tek rakibimizin kendimiz olduğunu ve amacımızın dünden daha iyi olmak olduğunu unutmamalıyız.

Özetlemek gerekirse amatörce yapılan bu hataların önüne geçmek için siz siz olun hangi branş olursa olsun profesyonelinden/uzmanından destek alın.Sonuçta söz konusu olan husus sağlığımızdır!Sağlıklı ve bol aktiviteli günler dilerim.”



