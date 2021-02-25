Lefkoşa'yı, Lefkoşa derbisinde turistlere tanıttılar

Kıbrıslı Rumlar turizm sezonunda Kıbrıs’a turist getirmek için yoğun bir kampanya başlatırken, futbol maçlarını da tanıtımda kullanmaya başladılar.
Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) ve Güney Lefkoşa Turist Geliştirme ve Projeksiyon Topluluğu, Lefkoşa'yı turist hedefi olarak tanıtma kampanyasınıgeçtiğimiz akşam oynanan Omonia– APOEL derbisinde başlattı.Kampanyanın sloganı ise“Lefkoşa, Avrupa’nın en parlak başkenti!” olarak belirlendi.
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