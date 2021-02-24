Bilal İyigün Sahası ışıldıyor

Niyazi ERGÜLEN

BTM Birinci Lig kulüplerinden Denizli’nin maçlarını oynadığı Bilal İyigün Sahasına sezon tamamlandıktan sonra yeterli bakımı görmedi.

Kulüp yönetiminin özverili bakımı sayesinde futbol oynamaya elverişli özelliğini yitirmeyen, yemyeşil görüntüsü ile dikkat çeken Bilal İyigün Sahası, bölgede atıl kalmış birçok sahanın aksine adeta bölgenin gururu oldu.

Bilal İyigünSahasındaki tek sorun ise stad dışında yer alırken,Bilal İyigünSahasına gitmek isteyenler bölgeye düzgün bir yol yapılmasını talep ediyorlar.

