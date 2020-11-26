Güreşte antrenör kursu başladı

KKTC Güreş Federasyonu’nun düzenlediği Güreş Antrenörü Yetiştirme Kursu, 25 Kasım 2020 Çarşamba akşamı başladı.

Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’nda yer alan kursun ilk dersini Başantrenör Mertdoğan Soyalan verdi. Federasyonun yönetim kurulu üyesi Mehmet Öznacar’ın da hazır bulunduğu kursun ilk etabında teorik dersler verilmeye başlandı. 9 Aralık’a kadar sürecek dersler sonunda antrenör adaylarına katılım belgesi verilecek. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 30 Kasım’dan sonra alacağı karar doğrultusunda kursun ikinci aşaması olan pratik derslerin başlayacağı tarih belirlenecek.