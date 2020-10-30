Güreşseverler Derneği’nde Kanatlı üzüntüsü

Güreşseverler Derneği, Güreşseverler Derneği’nin eski başkanlarından, uluslararası güreş hakemi Cemal Kanatlı’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Güreşseverler Derneğinden, Cemal Kanatlı’nın vefatı ile ilgili yapılan açıklamada, “Merhuma Tanrı’dan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Cenazesi bugün saat 10.00’da Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

