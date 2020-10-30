banner480
banner69
Deprem Yunan adası Sisam'ı da vurdu
Deprem Yunan adası Sisam'ı da vurdu
38 0
Merit Lefkoşa Hotel 12 hizmet yılını personeliyle kutladı
Merit Lefkoşa Hotel 12 hizmet yılını personeliyle kutladı
16 0
 
Avrupa’da imrenerek gezdiğimiz müzeleri kendi ülkemizde görmek gurur verici”
Avrupa’da imrenerek gezdiğimiz müzeleri kendi ülkemizde görmek gurur verici”
22 0
Hayvancılık büyük sıkıntı içinde
Hayvancılık büyük sıkıntı içinde
49 0
“Okullarda yeterli önlem yok”
“Okullarda yeterli önlem yok”
17 0
5 öğrenci ve 2 öğretmen pozitif
5 öğrenci ve 2 öğretmen pozitif
117 0
TL satılığa çıkarıldı
TL satılığa çıkarıldı
98 0
banner529

Güreşseverler Derneği’nde Kanatlı üzüntüsü

banner476

Güreşseverler Derneği’nde Kanatlı üzüntüsü
Güreşseverler Derneği, Güreşseverler Derneği’nin eski başkanlarından, uluslararası güreş hakemi Cemal Kanatlı’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.
Güreşseverler Derneğinden, Cemal Kanatlı’nın vefatı ile ilgili yapılan açıklamada, “Merhuma Tanrı’dan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Cenazesi bugün saat 10.00’da Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verilecektir.” ifadeleri kullanıldı.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.