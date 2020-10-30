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“Çirkin söylemleri kınıyoruz”

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Doğan Türk Birliği yönetimi, Doğan Türk Birliği’ne verilen arazi konusunda Girne Avcılık Atıcılık Kulübünün yapacağı eylem öncesinde açıklamalarda bulunurken, “Kulüp aleyhine yapılan çirkin söylemleri şiddetle kınayıp reddediyoruz.” ifadesini kullandı

“Çirkin söylemleri kınıyoruz”
Doğan Türk Birliği (DTB) kulüp yönetimi, Doğan Türk Birliği’ne verilen arazikonusunda Girne Avcılık Atıcılık Kulübünün (GAAK),Cumartesi günü yapacağı eylem öncesinde açıklamalarda bulundu.
Doğan Türk Birliği kulüp yönetiminin açıklaması şöyle:
“Bütün belgelerde görülebileceği gibi Doğan Türk Birliği Spor Kulübü’nün sözü edilen araziyle ilgili bütün işlemleri yasaldır ve hukuk çerçevesinde yapılmıştır.
Kulüp yönetim kurulumuz da tüm üst düzey hükümet yetkililerini defalarca ziyaret ederek konuyu aktarmış, çözüm önerileri üretmiş ve bu makamlarca da yasal haklılığımız defalarca sözü olarak teyit edilmiştir. Bu nedenle kulübün aleyhine yapılan tüm çirkin söylemleri şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.
Hiç kimsenin Doğan Türk Birliği Spor Kulübü’nü yakışıksız kavga ve tartışmaların içerisine çekmesine izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yasal ve hukuki doğrularla hareket etmeye devam edeceğiz.
Unutulmaması gereken tıpkı GAAK gibi Doğan Türk Birliği Spor Kulübü de KKTC gençliğine hizmet etmek, spor yaptırmak için uğraş vermektedir. Hem de 1938’den beri alnının akıyla.
Bu noktada DTB olarak hoşgörülü ve kucaklayıcı olmaya devam edeceğimizi, ilgili kulüple bugüne kadar önerdiğimiz farklı çözümler çerçevesinde sorunu ortadan kaldırmaya yönelik bir protokol imzalamaya da hazır olduğumuzu yeniden hatırlatmakta yarar görüyoruz.”
 
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