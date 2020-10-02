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Güney futbolu koronaya teslim

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Güney futbolu koronaya teslim
Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakaları özellikle futbol camiası arasında yayılmaya devam ediyor. Haravgi gazetesi dün açıklanan 17 koronavirüs vakasının arasında futbol camiası mensuplarının bulunduğunu yazdı.
Gazete dün açıklanan vakalardan ikisinin yurt dışından gelen kişiler olduklarını, diğerlerinin ise “Etniko Ahnas” ve “ASİL Lisis” takımlarının futbolcuları ve temaslıları olduklarını yazdı.
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