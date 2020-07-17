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Görneç’teki anlamlı turnuva İnce’nin

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Görneç’teki anlamlı turnuva İnce’nin
17 Temmuz 2020 Cuma 13:37

Görneç Spor Kulübünün düzenlediği 1. Hasan Maraşlılar Bilardo Anı Turnuvası, Görneç Spor Kulübü lokalinde gerçekleştirildi.

Serdarlı Belediye başkanı Halil Kasım ve Görneç Spor Kulübü başkanı Mehmet Şah’ın aralarında bulunduğu 40 kişilik katılımcının yer aldığı anlamlı turnuvada heyecanlı maçlar oynandı.

Turnuvanın final maçı büyük çekişme içerisinde geçerken, Görneç Spor Kulübü başkanı Mehmet Şah’ı mağlup eden Ahmet İnce birinciliği elde etti. İkinci Mehmet Şah olurken, üçüncülüğü Serdarlı Belediye başkanı Halil Kasım elde etti.

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