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KTFF, Dumlupınar ve Mesarya’yı kutladı

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KTFF, Dumlupınar ve Mesarya’yı kutladı
17 Temmuz 2020 Cuma 13:38

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen K-Pet 1.Lig'de 29.haftada oynanan maçlar sonucunda, daha önce K-Pet Süper Lig'e çıkmayı garantileyen, Mesarya Spor Kulübü'nün tarhindeki ilk şampiyonluğunu ve K-Pet 1.Lig'den K-Pet Süper Lig'e terfi etmeyi başaran Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü'nü kutladı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, “Her iki kulübümüzün; futbolcu, teknik ekip, yönetici ve taraftarlarını canı gönülden tebrik eder, 2020-2021 sezonunda mücadele edecekleri K-Pet Süper Lig'de başarılı bir sezon dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

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