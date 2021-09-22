Gönyeli,Amca'sını anacak

Gönyeli Spor Kulübü, Gönyeli Kadın Futbol Takımının merhum kaptanı Fatma Amca anısına futbol turnuvası organize etti.
Fatma Amca 7. Kadınlar Futbol Turnuvası, Gönyeli halı sahasında düzenlenecek. 25 -26 Eylül tarihlerinde Cuma – Cumartesi günlerinde 19.00 – 22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek, Fatma Amca 7. Kadınlar Futbol Turnuvasında 4 takım mücadele edecek.
Küçük Kaymaklı, Dinamo FC, Lefkoşa Kadın Takımı ve Küçük Kaymaklı Junior Takımları turnuvada mücadele edecekler.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.