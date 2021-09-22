Gönyeli,Amca'sını anacak

Gönyeli Spor Kulübü, Gönyeli Kadın Futbol Takımının merhum kaptanı Fatma Amca anısına futbol turnuvası organize etti.

Fatma Amca 7. Kadınlar Futbol Turnuvası, Gönyeli halı sahasında düzenlenecek. 25 -26 Eylül tarihlerinde Cuma – Cumartesi günlerinde 19.00 – 22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek, Fatma Amca 7. Kadınlar Futbol Turnuvasında 4 takım mücadele edecek.

Küçük Kaymaklı, Dinamo FC, Lefkoşa Kadın Takımı ve Küçük Kaymaklı Junior Takımları turnuvada mücadele edecekler.

