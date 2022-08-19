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“Gençlere şans verildiği zaman başarının geldiğini görüyoruz”

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Bulgaristan’da Dünya Şampiyonasında başarılı sonuçlar elde eden Taekwondo Milli Takımını kutlayan Başbakan Ünal Üstel, gençlere şans verildiği zaman başarının geldiğini ifade etti

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“Gençlere şans verildiği zaman başarının geldiğini görüyoruz”
Başbakan Ünal Üstel, KKTC Taekwondo Milli Takımı Sporcuları ile Başkan Eyüp Zafer Gökbilen’i kabul etti.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulgaristan’da Dünya Şampiyonasında başarılı sonuçlar elde eden Taekwondo Milli Takımını kutlayan Başbakan Ünal Üstel, gençlere şans verildiği zaman başarının geldiğini söyledi. Başarının önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Başbakan Üstel, sporcuların şampiyonluk kazanmalarının gelecekte spora devam etmelerine katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Genç sporculara geleceğin büyükleri gözüyle bakmak gerektiğini dile getiren Başbakan Ünal Üstel, büyüdükleri zaman farklı alanlarda ülkeye yararlı bireyler olacaklarını kaydetti.
 
 
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