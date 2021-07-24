Gayretköy’ün çim yolculuğu başladı

Niyazi ERGÜLEN
BTM İkinci Lig kulüplerinden Gayretköy’üntoprak zeminli saha zeminini çimlendirme çalışmaları başladı.
Yıllardır çimlendirme konusunda adım atılmayan Gayretköy’de ihale aşamasının tamamlanmasının ardından çimlendirme için ilk adımlar atıldı. İş makinaları Gayretköy sahasına girerken, çim için gerekli malzeme de sahaya taşınmaya başladı.
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