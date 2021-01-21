Galatasaray geçmiş olsun mesajı yayınladı

Galatasaray kulübü, resmi facebook sayfasından, bugün yaşadığımız depremden dolayı ülkemiz için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Galatasaray'ın mesajı şöyle: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa kentinde meydana gelen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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