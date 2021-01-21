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Eğitim Bakanlığı ile Cimnastik Federasyonundan dev proje

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Cimnastik Federasyonu, hedefleri doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Eğitim Bakanlığı ile birlikte dev bir projeye imza atacak. Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun tam destek verdiğiprojeye göre ilkokullardan fiziki yapısı uygun olanlara cimnastik salonu yapılacak. Yapılacaksalonda okullardaki öğrencilerile bölgedeki cimnastik kulüplerinin öğrencileri, cimnastik eğitimi alacaklar

Eğitim Bakanlığı ile Cimnastik Federasyonundan dev proje
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KKTC Cimnastik Federasyonu, cimnastik sporunu okullara yayma ve ülke sporuna cimnastik salonu kazandırma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, cimnastik kulüplerinin olduğu bölgelerdeki ilkokullardan fiziki yapısı uygun olanlara cimnastik salonu yapmak için girişimlerine devam ediyor. Federasyon başkanı Hasan Sapsızoğlu ve bazı yönetim kurulu üyelerinden oluşan KKTC Cimnastik Federasyonu heyeti, bu nedenle KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'naziyarette bulunurken, Amcaoğlu’na projeyi aktarıp, yeni başladığı görevinde de başarılar diledi.
Ziyaret ile ilgili olarak Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:
“Cimnastik Federasyonu olarak KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanımız Olgun Amcaoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.
Gerçekleşen ziyarette; Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı ilkokullarda cimnastik sporumuzu yayabilmek adına işbirliği içinde yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulunduk. Amacımız cimnastik kulüplerinin olduğu bölgelerdeki ilkokullardan fiziki yapısı uygun olanlara cimnastik salonu yapmaktır. Projemize göre salon yapılacak okullardaki öğretmenlere cimnastikle ilgili hizmet içi eğitim kursları verilecek. Salon tamamlandığında ise okul saatleri içerisinde okul öğrencilerimiz bu salondan yararlanacaklardır. Okul saatleri sonrasında ise bölgedeki cimnastik kulüplerimiz çalışmalarını bu salonlarda yapacaklar. Eğitim Bakanlığımız ile birlikte yürüteceğimiz bu dev projesinde daha çok çocuğa dokunma şansı elde edip, sporla iç içe daha sağlıklı nesiller yetişmesini sağlayacağız.
Sayın bakanımız; çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için yapılacak her türlü çalışmaya destek vereceğini söylemesi bizleri mutlu ve motive etti. Bakanımız, federasyonumuz ile Milli Eğitim Bakanlığımızın dev projesine tam destek vereceğini belirttikten sonra proje için gerekli protokolün kısa sürede hazırlanması için de çalışmaların başlatılmasını istedi.
Bakanımız Olgun Amcaoğlu'na ve Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun hocamıza göstermiş oldukları ilgi alaka ve destekten ötürü tüm cimnastik ailesi olarak teşekkür ederiz.”
 
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