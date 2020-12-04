Futbolumuz, TRT Spor’da belgesel olacak

Emin Onuş, TRT Spor yorumcusu Erdal Hoş ile birlikte "Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi Döneminde Futbol" adlı belgesel programı hazırlıyorlar

Ötüken Spor Kulübü eşbaşkanı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi eğitim görevlisi Emin Onuş, TRT Spor yorumcusu Erdal Hoş ile birlikte "Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi Döneminde Futbol" adlı belgesel programı hazırlıyorlar.

Belgesel programı çekimleri sırasında Çetinkaya Spor Kulübünde futbolumuzun efsane isimleri Ali Çetin Amcaoğlu, Tözün Tunalı ve Erbay Gönelli (Kaptan Erbay) ile bir araya gelen çekim ekibinden Emin Onuş çekimlerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“TRT Spor yorumcusu Erdal Hoş ile birlikte gerçekleştirdiğimiz "Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi Döneminde Futbol" adlı belgeselimizin Lefkoşa ayağını da tamamladık. Çetinkaya Spor Kulübünde savaşı bizzat yaşayan efsane futbolcular Ali Çetin Amcaoğlu, Tözün Tunalı ve Kıbrıs'ın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Kaptan Erbay abilerimle bir araya geldik. Katkıları için çok teşekkür ederim.

Ayrıca yıllarca karşılıklı top oynadığım ve üniversite takımında birlikte şampiyonluklar yaşadığım Çetinkaya Spor Kulübü başkanı arkadaşım, kardeşim Ceran Tunalı'ya kulüpte yaptığı ev sahipliği ve misafirperverliğinden dolayı müteşekkirim.”

