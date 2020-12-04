Türkiye İş Bankası ana sponsorluğundakiKKTC Genel Satranç Şampiyonası bugün oynanacak maçlarla başlayacak

2020 KKTC Genel Satranç Şampiyonası başlıyor. 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde ilk ayağıyla başlayacak olan KKTC Genel Satranç Şampiyonası bugün başlayacak.

Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu organizasyonuna Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS)

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Arif Hasan Tahsin Vakfı da katkı koydular.

2020 KKTC Genel Satranç Şampiyonası yarışma yerleri ise Lefkoşa, Mağusa ve Güzelyurt olacak.

2020 KKTC Genel Satranç Şampiyonasıödülleri şöyle olacak:

1.Kupa + 2,000 TL

2.Kupa + 1,500 TL

3.Kupa + 1,200 TL

4.Kupa + 800 TL

5.Kupa + 700 TL

6.Madalya + 500 TL

7.Madalya + 500 TL

8.Madalya + 500 TL

9.Madalya + 500 TL

10.Madalya + 500 TL

10. ile eş puanlılara madalya verilecektir.



