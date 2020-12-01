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Fenerbahçeliler’in engelsiz derneği

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Fenerbahçeliler Derneği yenilokalinde engelli bireylerin faaliyetlere katılabilmesi için engelli asansörü kurulurken, Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ve Lefkoşa Belediye Meclis üyesi Çelen Çağansoy, dernek yönetimine teşekkür ettiler

Fenerbahçeliler’in engelsiz derneği

Ülkemizde birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan KKTC Fenerbahçeliler Derneği yenilokalinde de farkını ortaya koydu.
Devletten kiraladığı ve dernek yönetiminden alınan bilgiye göre yaklaşık 750 Bin TL harcayarak günümüz şartlarına uygun yapmış olduğu yeni dernek lokalinde en ince ayrıntıya kadar düşünülerek engelleri kaldırmak adına üst katta olan dernek lokaline engelli bireylerinde maç izlemek veyahut dernek faaliyetlerine katılabilmesi için kurdurduğu engelli asansörü görenlerin beğenisini ve takdirini topladı.
Geçtiğimiz akşam oynanan Fenerbahçe – Beşiktaş Derbisinde derneğin davetini geri çevirmeyerek maçı izlemek için gelen Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ve Lefkoşa Belediye Meclis üyesi Çelen Çağansoyda farkındalıklarından dolayı dernek başkanı ve yönetimine teşekkür etti.
 
 

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Etiketler; #Fenerbahçeliler
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