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Haftanın oyuncusu Ahmet Dağer

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YDÜ oyuncusu Ahmet Dağer, Hacıganimler Soyerspor maçında14 sayı, 8 ribaund ve 3 top çalmalık performansı ile StockCyprus Gayrimenkul Haftanın Oyuncusu oldu

Haftanın oyuncusu Ahmet Dağer
Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Kupasında beşinci ve son maçlar sonunda grup maçları tamamlanarak, final four oynayacak takımlar belirlendi.
Beşinci haftanın en önemli maçı olan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ve HacıganimlerSoyerspor maçında, haftaya kayıpsız giren 2 takımdan Yakın Doğu Üniversitesi maçı kazanarak grup aşamasını namağlup lider tamamlamıştı.
Takımın yıldızlarından Ahmet Dağer, maça damga vuran isim olurken 14 sayı, 8 ribaund ve 3 top çalma ile oynadı. Ahmet Dağerbu performansı ile StockCyprus GayrimenkulHaftanın Oyuncusu oldu.
 
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