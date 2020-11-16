Fenerbahçe'nin genç yıldızı sakatlandı

Fenerbahçe'ye, milli maçlar için verilen ara iyi gelmedi. Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı forması giyen Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe’ye, milli takımlarında bulunan oyuncularından bir kötü haber daha geldi. Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu kadrodan çıkarıldı.

Ferdi Kadıoğlu, İstanbul’a dönecek ve tedavisine burada devam edecek.

Milli takımda ağrıları artan ve Portekiz ile yapılacak maçta forma giyemeyecek olan Kadıoğlu’nun ne kadar sahalardan uzak kalacağıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Fatih Karagümrük maçında sağ elmacık kemiği kırılan Harun Tekin ise ameliyat edildi.

Bir süre daha hastanede kalacak olan 31 yaşındaki kaleci üç hafta sonra maskeyle antrenmanlara başlayabilecek.

