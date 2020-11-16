banner480
banner69
Mağusa’da kortlarda birinciler belirlendi
Mağusa’da kortlarda birinciler belirlendi
8 0
114 0
 
CENGO Turnuvasında şampiyon Cengo’nun arkadaşları
CENGO Turnuvasında şampiyon Cengo’nun arkadaşları
26 0
Cumhuriyet Rallisi’nde zafer Bilgimer’in
Cumhuriyet Rallisi’nde zafer Bilgimer’in
22 0
Ferrari SF90 Stradale 1000 beygir gücünde
Ferrari SF90 Stradale 1000 beygir gücünde
24 0
A-101 konseptine iş çevreleri tepkili
A-101 konseptine iş çevreleri tepkili
29 0
34 0
banner529

Fenerbahçe'nin genç yıldızı sakatlandı

banner476

Fenerbahçe'ye, milli maçlar için verilen ara iyi gelmedi. Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı forması giyen Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı sakatlandı
Fenerbahçe’ye, milli takımlarında bulunan oyuncularından bir kötü haber daha geldi. Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu kadrodan çıkarıldı. 
Ferdi Kadıoğlu, İstanbul’a dönecek ve tedavisine burada devam edecek.
Milli takımda ağrıları artan ve Portekiz ile yapılacak maçta forma giyemeyecek olan Kadıoğlu’nun ne kadar sahalardan uzak kalacağıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan Fatih Karagümrük maçında sağ elmacık kemiği kırılan Harun Tekin ise ameliyat edildi. 
Bir süre daha hastanede kalacak olan 31 yaşındaki kaleci üç hafta sonra maskeyle antrenmanlara başlayabilecek. 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.