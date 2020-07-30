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Erol Bulut kararını verdi

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Fenerbahçe'nin teknik direktörü olması beklenen Erol Bulut, yardımcılarını belirledi. Sarı lacivertlilerin 'iki antrenör ile gelebilirsin' talebini kabul eden 45 yaşındaki teknik adam, yanında götüreceği isimleri seçti

Erol Bulut kararını verdi
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak Erol Bulut, sarı lacivertli takımda birlikte çalışacağı antrenörler konusunda kararını verdi.
Bulut'un teknik heyeti için Fenerbahçe'ye getirmek istediği iki isim, İbrahim Kemal Menderes ve Pantelis Panteloupoulos olacak.
Analist olarak görev yapan İbrahim Kemal Menderes ve Kondisyoner Pantelis Panteloupolous'u yanında götürmek isteyen Erol Bulut, sarı lacivertli ekibin sayılı antrenör getirme isteğini kabul etti.
Sarı Lacivertli yönetimden üçüncü kişiye onay çıkması halinde ise bu ismin Mehmet Yozgatlı olması bekleniyor.
Trabzonspor ile oynanan kupa finalinin ardından soyunma odasında oyuncularına ve ekibine veda eden Erol Bulut, önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atacak.
 
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