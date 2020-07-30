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Juventus'tan Pirlo'ya sürpriz görev

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İtalyan eski futbolcu Andrea Pirlo, Juventus'ta 23 yaş altı futbol takımının başına geçti

Juventus'tan Pirlo'ya sürpriz görev
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) üst üste 9. kez şampiyonluğunu ilan eden Juventus'tan yapılan açıklamada, efsane futbolcularından Pirlo'nun 23 yaş altı takımını yöneteceği duyuruldu.
Ülkesinde Inter, Milan ve Juventus gibi takımlarda forma giyen Pirlo, son olarak ABD'nin New York City ekibinde görev yapmıştı. Milan ile ikişer İtalya Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferleri yaşayan Pirlo, Juventus'ta 4 İtalya Ligi şampiyonluğu elde etmişti. İtalya Milli Takımı'nda 116 maça çıkan Pirlo, 2006 FIFA Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı.
 
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