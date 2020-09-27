Erhürman: KOP süreci unutulamaz

CumhurbaşkanadayıTufanErhürman, HüseyinKıral’ınsunduğuGençTV’deki “VizyonFutbol” programındafutbollailgiliyapacaklarınıanlattı.
Cumhurbaşkanı olması halindefutbolun dışa açılımı konusunda çalışmalar yapacağını açıklayan Tufan Erhürman’ın, açıklamaları şöyle:
KıbrısTürkFutbolFederasyonununyaşadığıbir KOP sürecivardır. Bu süreçiçinbüyükemeklerverildi. Biryerlere de gelindi. Bunlarunutulamaz.
Bu nedenle de busürecidiplomatikkurallariçerisindezorlamalıyız. Çünküumutyitirilemez.Belkibaşkabiryöndenbusüreçzorlanmalıdır.
Kulüplerinşuanda alt yapılarındayüzlerceçocukfutboleğitimialmaktadır. Ben alt yapılardaiyifutbolcuolmakiçinçalışan, emeksarfedenfutbolculariçinbirşeyleryapmakzorundayım. Çünküortadaişadamlarının, kulüpbaşkanlarının, çocuklarınveailelerininsarfettikleribiremekvardır.
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