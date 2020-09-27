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Yıldırım: Süreç hüzünle bitti

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Haspolat’ın futbolcu başkanı Necati Yıldırım, finalde kaybettikleri sezonla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, “Hiç beklemedikleri şekilde takımı finale çıkarttık.Ama süreç hüzünle bitti.Hayaller yarınlara kaldı.” ifadelerini kullandı

Yıldırım: Süreç hüzünle bitti
BTM İkinci Lig kulüplerinden Haspolat’ın futbolcu başkanı Necati Yıldırım, finalde kaybettikleri sezonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Başarılı başkan Necati Yıldırım’ın değerlendirmeleri şöyle:
“9 aylık bir süreç hüzünle bitti. Hayaller yarınlara kaldı. Elimizden geleninin fazlasını yaptık. Kulübü çoluk çocuğa bıraktılar dediler. Hiç beklemedikleri şekilde takımı finale çıkarttık.
Hertürlü fedakarlığı yaptık. Elimizden gelenin fazlasını yaptık. Anlımızın akıyla bitirdik. Umarım bundansonra kulübümüze daha çok sahip çıkılır. Alnının teriyle oynayan her bir futbolcumuzun anlından öpüyorum. Hocamızada emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim.Sezon boyunca bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza ve sponsorlarımıza,yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Demirhan Spor Kulübünü başarılarından dolayı tebrik ederim.”
 
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