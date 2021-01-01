Ercen korona savaşını kazandı

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) başkanı Osman Ercen, geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalanmıştı.

Kısa süre önce Türkiye’de ameliyat olmuş olan Osman Ercen, iyileştikten sonra döndüğü Londra’da ise korona virüse yakalanmış ve COVID 19 hastası olmuştu. Başarılı bir tedavi süreci geçiren ve son yapılan PCR testi negatif çıkan Osman Ercen, sağlığına kavuştu.



