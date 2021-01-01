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Boğaziçi yönetimi vefalı icraatlarını sürdürüyor

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Boğaziçi Spor Kulübü, anlamlı bir icraat gerçekleştirirken, Savaş Solmazcan ve Regaip Yazıcı’nın isimlerini kulübün basketbol sahasına verdi

Boğaziçi yönetimi vefalı icraatlarını sürdürüyor
BTM İkinci Lig kulüplerinden Boğaziçi Spor Kulübünde Serkan Tekin başkanlığındaki yönetim kurulu, anlamlı bir icraat gerçekleştirdi.
Savaş Solmazcan ve Regaip Yazıcı’nın isimleri kulübün basketbol sahasına verilirken, Boğaziçi Spor Kulübünden yapılan açıklamada, “Boğaziçi Spor Kulübüne yıllarca emek veren alın teri döken Regaip Yazıcı ve Savaş Solmazcan’ın isimleri basketbol sahamıza verilmiştir. Regaip Yazıcı ve Savaş Solmazcan’aAllah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun.Boğaziçi Spor Kulübü ve köyümüz için yaptıklarınızı asla unutmayacağız.
Bugünden itibaren bizim için çok değerli isimlerinizi sahalarımıza vererek isimlerinizi ölümsüzleştirmenin gururunu yaşıyoruz.”ifadeleri kullanıldı.
 
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