Enzo Roco, Süper Lig'de kaldı

Beşiktaş ile yollarını ayıran Şilili stoper Enzo Roco, Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'e imza attı

İstanbul ekibi, transferi sosyal medya hesabından "Enzo Roco Karagümrük’te" başlığıyla yapılan açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, "Süper Lig’e yükselen takımımızda transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor! Kariyerine ülkesi Şili’de başlayan, İspanya ve Meksika’nın en üst seviyelerinde forma giyen, daha sonra Beşiktaş’a transfer olan Enzo Roco, Süper Lig’de Karagümrük forması giyecek" denildi.

28 yaşındaki Enzo Roco, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde tüm kulvarlarda forma giydiği 17 maçta bir gol attı.

İstanbul ekibi Fatih Karagümrük, transfer döneminde; Ervin Zukanovic, Mevlüt Erdinc, Vato Arveladze ve Emiliano Viviano ile kadrosunu güçlendirmişti.



