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James Rodriguez Everton'da

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Premier League ekiplerinden Everton, James Rodriguez'i kadrosuna kattığını açıkladı

James Rodriguez Everton'da
Premier League ekiplerinden Everton, Real Madrid'den Kolombiyalı yıldız futbolcu James Rodriguez ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. 29 yaşındaki James Rodriguez, Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile Real Madrid ve Bayern Münih'te birlikte çalıştı. 2014/15 sezonunda İtalyan teknik adamla Real Madrid'de beraber çalışan James Rodriguez o sene 29 maçta 13 gol atıp 13 asist yaptıktan sonra La Liga'nın en iyi orta saha oyuncusu seçildi. James Rodriguez, Kolombiya Milli Takımı'nın formasıyla 76 maçta 22 gol attı.
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