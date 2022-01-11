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Emre Ersoy Türkiye Milli Takımı'nda

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Genç milli yüzücümüz Emre Ersoy, Aralık ayında Gaziantep'te düzenlenen Milli Takım Seçme müsabakalarının ardından Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Türkiye Gençler Milli Takım kadrosuna davet edildi

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Emre Ersoy Türkiye Milli Takımı'nda
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Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine davet edilen milli yüzücü Emre Ersoy, bu davetin ardından Galatasaray Spor Kulübü’ne transfer oldu.
Ersoy, Aralık ayında Gaziantep'te düzenlenen Milli Takım Seçme müsabakalarının ardından Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Türkiye Gençler Milli Takım kadrosuna davet edildi.
Emre Ersoy’un gerek Türkiye Genç Milli takımına davet edilmesi gerekse Galatasaray’a transferi ile ilgili açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Su sporları Federasyonu Başkanı Ender Yeşilyurt “Emre’nin başarılarının artarak devam edeceğine inancımız sonsuzdur. Olimpiyatlarda kulaç atma hedefi olan Emre'nin, bu hedefine ulaşacağına inancımız artarak devam ediyor” dedi. 
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