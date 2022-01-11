Doğan, Acapulco’da güç depoluyor

14 Ocak’a kadar Acapulco Otelde kamp yapacak olan Doğan Türk Birliği takımı teknik direktör Caner Oshan ve antrenör Erdinç Börekçi nezaretindegüç ve dayanıklılık antrenmanları yapıyor

AKSA Süper Lig’de üçüncü sırada bulunan Doğan Türk Birliği ikinci devre çalışmalarına Acapulco Hotel’de kamp yaparak devam ediyor.

10 Ocak’ta başlayan ve 14 Ocak’a kadar Acapulco Otelde kamp yapacak olan Doğan Türk Birliği takımı teknik direktör Caner Oshan ve antrenör Erdinç Börekçi nezaretinde çift antrenman yapıyor. Güç ve dayanıklılık antrenmanları yapan Doğan Türk Birliği takımındaki oyuncuların hırslı ve istekli çalışmaları teknik ekibi memnun ediyor.

Doğan, kamp süresince Çetinkaya ile hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

