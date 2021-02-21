Elis finallerde

Cimnastikle, dansı birleştiren Elis Sermaye başarı yolundaemin adımlarla ilerlerken, World Latin Dance Cup finallerinde bir KKTC'li olarak, 21 yarışmacı arasında ikinci olup, finallere yükseldi

Dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan ve geçtiğimiz yıl MedellinKolombiya’da düzenlenen World Latin Dance Cup (Dünya Latin Dans Şampiyonası) Covid-19 nedeniyle bu yıl online platformda düzenleniyor.

Ciddi bir ön hazırlık gerektiren yarışma ile ilgili birçok kategoride ve farklı Latin dansları branşlarında dünyanın dört bir yanından yarışmacılar günlerce hazırlanarak yarışma şartları çerçevesinde talep edilen çekimleri yarışma uygulaması üzerinden sisteme göndererek önce ön elime ve sonrasında da final hakkı arıyorlar.

Salsa Soloist (çocuk) kategorisinde geçen yıl Romanya’daki ön elemeyi kazanarak Medellin’de yarı finalde yarışan Elis Sermaye, bu yıl online düzenlenen yarışmada, bir KKTC’li olarak aynı kategoride aralarında Amerika, Kolombiya, Ekvator, Fransa, Türkiye, Romanya, Peru, Kanada ve Kuzey Kıbrıs’tan yarışmacıların yarıştı. Elis, ön elemede jürisi görevinde Karen Forcane, Michelle Morales ve EmilyAlbi gibi sayısız dünya şampiyonlukları olan sanatçıların yer aldığı değerlendirme sonucunda 21 yarışmacı arasında 2. sırada finale yükselmeyi başardı. Yine aynı kategoride ilk defa yarışan Beren Barlasoğlu, finallere kalamazken ilerisi için ümit vaat etti.

Elis Sermaye, dans ve cimnastikle ilgili çalışmalarını Akare Dans ve Spor Merkezi bünyesinde Ahmet Arık, Metehan Güneş,Uğur Demircioğlu, Tuğçe Doygunel ve Buğra Siperoğlu ile sürdürüyor.

Yarışma finali için çekimlerin Şubat ayınınson haftasında tamamlanması ve gönderilmesi gerekiyor. Mart ayı içerisinde ise final sonuçları, WLDC Youtube kanalından tüm dünyaya aynı anda açıklanacak.



