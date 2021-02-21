İlk kaza, Vural Enver’den

Tigin Kişmir, Kıbrıs Türk Otomobil Kurumunun ikinci yarışında Vural Enver’in (Avcan) Ford Escort aracı ile finiş çizgisine gelmeden kaza yaparak takla atarak damı üzerinde finiş çizgisini geçtiğini açıkladı. Vural Enver (Avcan) böylelikle yarışı 3. sırada tamamlarken, Kıbrıs Türk Otomobil Sporları tarihine ilk kaza yapan rallici olarak geçti

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu başkanı Tigin Kişmir, 45 yıl önce (22 Şubat 1976’da) Kıbrıs Türk Otomobil Kurumu olarak ilk sportif faaliyetin gerçekleştirilmesi nedeniyle kurumun tarihsel gelişimini özetledi.

Tigin Kişmir’in spor tarihimize ışık tutacak 2 bölümlük yazı dizisinin ikincisi şöyle:

Kıbrıs Türk Otomobil Kurumu 1976 yılı içerisinde ikinci faaliyetini ise 4 Temmuz 1976 yılında yapmıştı.

“TEMMUZ OTO KROS”u ismiyle yapılan ikinci yarış için otomobil kurumu başkanı, yönetimi ve gönüllüleri ülkemizde yeni başlayan bir spor branşı olan otomobil sporları için canla başla çalışıp ilerletmek için herşeyi yapıyorlardı. Yukarıda da yazdığım gibi ikinci faaliyet 4 Temmuz 1976 yılında yine Plümer Koruluğunda yapılmıştı. 5 ay önce ilk faaliyetini yapan kurum gönüllülerinin çalışmaları meyvelerini de veriyordu. Yarışa katılım kayıtları açılınca 10 sporcunun kayıt olduğunu görünce kendileride çok sevinmiş ve daha çok motive olmaya başlamışlardı. Çünkü ilk yarışa 7 sporcu kayıt yaptırmıştı.

İkinci yarış, yine çok çekişmeli ve heyecanlı geçmişti. Yarışa katılanlar ve alınan dereceler aşağıda yazacağım şekilde gerçekleşmişti.

Sporcu Araç Derece

Cengiz Çolakoğlu, Beach Buggy 03:32

Orhan Osman Austin Mini 03:33.45

Vural Enver Ford Escort 03:35

Zeki İ.Topcu Colt Galant 03:37.45

Işılay Çolakoğlu Beach Buggy 03:44.15

Ersen Macila Beach Buggy 03:45

Erden Baykara Fiat 850 03:46.15

Hilmi Karaca Austin Mini 03:53.25

Ali Gürsoy Ford Cortina 03:58.45

Salahi H.İbrahim MG Midget 04:15.20

Yapılan ikinci yarışta, Zeki Topcu ilk yarışın kazananı olan Tokay Hasan’ın (Kerem) kullandığı ralli arabasını alarak katılmıştı ve daha sonraki yıllarda bu araçla yarışmaya devam etmiş ve başarılar yakalamıştı. İkinci yarışın en önemli unutulmayacak olayı ise Türkmen Sencer’in satın aldığı ve yarıştan kısa bir süre önce Vural Enver’e (Avcan) sattığı, Ford Escort aracı ile katılan Vural Avcan, yarışın finiş çizgisine gelmeden kaza yaparak takla atmış ve damı üzerinde finiş çizgisini geçerek, unutulmaz anılardan birine imza atmıştır. Vural Enver (Avcan) bu yarışı 3. sırada tamamlamıştır. Yanlış bilmiyorsam Vural Enver (Avcan) Kıbrıs Türk Otomobil Sporları tarihine ilk kaza yapan rallici olarak geçmiştir.

Otomobil Kurumunda, atılan temeller, verilen emekler o kadar güçlü olmuştu ki, kurulduğu günden bu güne 45 yıl geçti. Bu süreç içerisinde otomobil kurumunun sıkıntılı günlerinin yanı sıra çok güzel iyi günleri de olmuştur. Atılan sağlam temellerle kurum, iyisiyle kötüsüyle kurluduğu günden çıtasını ve hedeflerini sürekli yükselterek bugünlere kadar gelmiştir.



Otomobil Kurumu içerisindeki kültür ve karakter her zaman daha ileriye gitmeyi göstermekte bayrağı devralınan, olduğu yerden daha ileriye götürmeyi emretmektedir. Onlarca başkan ve yönetici, yüzlerce sporcu binlerce çalışan gelip geçti. Hepsinin de hedefi her zaman ayni olmuştur, olmaya devam edecektir. “Daima ileri”

Tanınmamış bir devlet olmamız bizim dünyadan bağımsız organizasyonlar yapacağımız anlamına gelmez. Uluslararası Otomobil Federasyonu’nun (FIA) tüm kurallarına uygun hareket etme kültürünü bugün kazanmadık. Yukarıda da yazdığım gibi bu kültür, 22 Şubat 1976’dan bugüne kadar bir miras gibi taşındı ve taşınmaya da devam edecek.

Ben kendim ve ülkemizdeki otomobil sporlarına gönül vermiş herkes adına emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İyiki varsınız. Otomobil ve Motor Sporlarını sevin.”