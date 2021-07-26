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Eğitim Bakanlığı, LTTFF işbirliği

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Eğitim Bakanlığı, LTTFF işbirliği
KKTC Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) başkanı Osman Ercen’i kabul ederek görüştü,,
Görüşmede Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunun,Londra’dakuracağı Futbol Akademisi gündeme geldi. Olgun Amcaoğlu,Osman Ercen’inMilli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl Londra’da görevlendirilen öğretmenler arasında Beden Eğitimi öğretmeni de olması talebine sıcak yaklaştı.
Beden Eğitimi öğretmeninden akademi bünyesinde de yararlanma düşüncesinin ilerleyen günlerde yapılacak toplantılar ile netleşmesi bekleniyor.
 
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