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Hamitköy, Çıdamlı ile yolları ayırdı

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Hamitköy, Çıdamlı ile yolları ayırdı
Süper Ligde 2021 – 2022 sezonuna hazırlanan Hamitköy’de, yeni sezona yönelik kadro yapılanması da sürüyor.
Hamitköy’de takımın deneyimli futbolcusu Hüseyin Çıdamlı ile yollar ayrıldı. Yaklaşık 10 sezondur Hamitköy’de forma giyen takım kaptanlarından Hüseyin Çıdamlı ile Hamitköy yönetimi şartlarda anlaşamadı. Hüseyin Çıdamlı’nın bonservisi elinde bulunuyor.
Taraflar dostça yollarını ayırırken, Hamitköy Spor Kulübünden yapılan açıklamada Hüseyin Çıdamlı’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür edilirken, gelecek kariyerinden başarılar dilendi.
 
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