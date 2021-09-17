Eczacılar Birliği – KTFF işbirliği memnuniyeti

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Umut Öksüz, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti. Öksüz, KTFF ile KTEB’in işbirliği sebebiyle başkan Sertoğlu’na teşekkür plaketi takdim etti.
Umut Öksüz, iki kurumun uzun süredir devam eden işbirliğine vurgu yaparken, KTFF’ye sağlık alanında göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür etti.
KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da nazik ziyareti ve teşekkürü için KTEB Başkanı Umut Öksüz’e teşekkür ederken, sağlık alanında KTFF olarak hassas olduklarını ve Eczacılar Birliği ile olan işbirliğinden mutluluk duyduklarını ifade etti.Ziyarette KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na, 1.Başkanvekili Oktay Çocuk da eşlik etti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.