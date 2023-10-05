Dünya yıldızları ülkemizde buluştu

Yüzlerce sporcunun yer aldığı ve her branşta keyif ve çekişmeli mücadelelerin olduğu NorthernLAND Sports Fest (NSF23) 3 gün boyunca çok başarılı turnuvalara sahne oldu.
Festivalin en ilgi çeken organizasyonlarından olan Grand Sapphire Championship, crossfit’te dünya yıldızlarının da yer aldığı çok çekişmeli bir turnuva olarak kayıtlara girdi.
İskele Long Beach, Pera Mackenzie’de gerçekleştirilen Grand Sapphire Championship, zorlu etapları ile sporcuları oldukça zorlarken, izleyenleri de heyecanlandırmayı başardı.
8 KATEGORİDE 142 SPORCU YARIŞTI, ETAPLAR NEFES KESTİ
Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu ile ortak düzenlenen Cross Fit yarışması dünyada Cross Fit lisansı alan 20 organizasyondan birisi olurken, 8 kategoride 142 sporcuyu ağırladı ve 22 ülke bayrağını dalgalandırdı.
Tüm sporcuların büyük memnuniyet duyduğu organizasyonun ödül töreni de büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Toplam 1 milyon TL’nin üzerinde ödül verilen Grand Sapphire Championship’te ödülleri Northernland Group CEO’su Taruz Güçlüer, Northernland Group Reklam ve Pazarlama Müdürü Feriha Yiğittürk, Northernland Sport Fest Koordinatörü Görkem Özbilen ve diğer yetkililer takdim etti
Elit Erkekler Kategorisi:
1-Luka Dukic - Martin Krajtmar (Sırbistan)
2- Azat Axanov - Ranpat Arnmyxameob (Kazakistan)
3-Talha Kolbasar - Eren Yayla (Türkiye)
4-Driss Bouchiah - Hamza Mahir (Fas)
5- Arthur Gurin - Pierre Brigrand (Fransa)
Elit Karışık Çiftler Kategorisi:
1- Boris Nalbantov - Elina Pasalanova (Bulgaristan)
2-Burak Gökçil - Merve Gökçil (Türkiye)
3-Elin Soderstdom - Tayler Clarke (İsveç-ABD)
4-Abbas Khezeli - Maryam Zanbagh (İran)
Master Kategorisi:
1-Volkan Çevik - Pavel Motuzenko (Türkiye-Rusya)
1-Mahdi Sultani - Hossein Karami (İran)
3-Murat Ortası - Ergün Sezer (Türkiye)
4-Fatih Dursun - Baruh Kasuto (Türkiye)
Ölçülü Kategori - Çift Erkekler:
1-Ali Bahadır Coskun- Hüseyin Kılınç
2-Mehmet Kaan Neşiray - Oğuzhan Deveci
3-Hossein Montazeri- Armin Rajabi
4-Yassine Mouch- Fayssale Zayate
5-Orçun Özkan- İsmail Cem Büyükdemir
Ölçülü Kategori - Çift Karışık:
1-Elisa Albritton - Ahmet Cihat Toplutaş
2-Zeinab Dehghan Banadaki - Erfan Eghbali
3-İmren Uyar - Orcan Yazıcı
4-Yağmur Karabulut - Miran Terziyan
5-Emine Hızlıer - Ali Ocak
Yeni Başlayanlar – Çift Erkekler:
1-Enes Bulan- Eray Çoban
2-Mert Yükselen-Mehmet Ali İyican
3-Hüseyin Çalış Anıl Hallı
4-Atakan Zorlu Ege Kavaz
5- Dawoud Abu Gharbieh İmran Ziad
Yeni Başlayanlar – Çift Karışık:
1-Emel Eminöz - Gölce Tayyar
2-Hannaneh Kordbacheh - Emir Akşahoğlu
3-Nasim Esteki - Ali Koohi
4-Gökçe Akın - Suat Çokcan
5-Elnaz Samaeifar - Maziar Nazari
Yeni Başlayanlar – Çift Kadınlar:
1-Şifa Selçuklu - Beste Türktenli
2-Mehrsa Sadeghian - Parinaz Tabatabaee
3-Juana Gamar - Joyce İzz
4-İsheal Kayra Mattix - Hatice Erol
5-Mehrnaz Nabavi - Monireh Faridi
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