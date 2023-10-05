Dünya yıldızları ülkemizde buluştu

NorthernLAND Sports Fest’in en ilgi çeken organizasyonlarından olan Grand Sapphire Championship, crossfit’te 8 kategoride 142 sporcuyu ağırladı ve 22 ülke bayrağını dalgalandırdı

Elit Erkekler Kategorisi:

Elit Karışık Çiftler Kategorisi:

Master Kategorisi:

Ölçülü Kategori - Çift Erkekler:

Ölçülü Kategori - Çift Karışık:

Yeni Başlayanlar – Çift Erkekler:

Yeni Başlayanlar – Çift Karışık:

Yeni Başlayanlar – Çift Kadınlar:

Yüzlerce sporcunun yer aldığı ve her branşta keyif ve çekişmeli mücadelelerin olduğu NorthernLAND Sports Fest (NSF23) 3 gün boyunca çok başarılı turnuvalara sahne oldu.Festivalin en ilgi çeken organizasyonlarından olan Grand Sapphire Championship, crossfit’te dünya yıldızlarının da yer aldığı çok çekişmeli bir turnuva olarak kayıtlara girdi.İskele Long Beach, Pera Mackenzie’de gerçekleştirilen Grand Sapphire Championship, zorlu etapları ile sporcuları oldukça zorlarken, izleyenleri de heyecanlandırmayı başardı.Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu ile ortak düzenlenen Cross Fit yarışması dünyada Cross Fit lisansı alan 20 organizasyondan birisi olurken, 8 kategoride 142 sporcuyu ağırladı ve 22 ülke bayrağını dalgalandırdı.Tüm sporcuların büyük memnuniyet duyduğu organizasyonun ödül töreni de büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Toplam 1 milyon TL’nin üzerinde ödül verilen Grand Sapphire Championship’te ödülleri Northernland Group CEO’su Taruz Güçlüer, Northernland Group Reklam ve Pazarlama Müdürü Feriha Yiğittürk, Northernland Sport Fest Koordinatörü Görkem Özbilen ve diğer yetkililer takdim etti1-Luka Dukic - Martin Krajtmar (Sırbistan)2- Azat Axanov - Ranpat Arnmyxameob (Kazakistan)3-Talha Kolbasar - Eren Yayla (Türkiye)4-Driss Bouchiah - Hamza Mahir (Fas)5- Arthur Gurin - Pierre Brigrand (Fransa)1- Boris Nalbantov - Elina Pasalanova (Bulgaristan)2-Burak Gökçil - Merve Gökçil (Türkiye)3-Elin Soderstdom - Tayler Clarke (İsveç-ABD)4-Abbas Khezeli - Maryam Zanbagh (İran)1-Volkan Çevik - Pavel Motuzenko (Türkiye-Rusya)1-Mahdi Sultani - Hossein Karami (İran)3-Murat Ortası - Ergün Sezer (Türkiye)4-Fatih Dursun - Baruh Kasuto (Türkiye)1-Ali Bahadır Coskun- Hüseyin Kılınç2-Mehmet Kaan Neşiray - Oğuzhan Deveci3-Hossein Montazeri- Armin Rajabi4-Yassine Mouch- Fayssale Zayate5-Orçun Özkan- İsmail Cem Büyükdemir1-Elisa Albritton - Ahmet Cihat Toplutaş2-Zeinab Dehghan Banadaki - Erfan Eghbali3-İmren Uyar - Orcan Yazıcı4-Yağmur Karabulut - Miran Terziyan5-Emine Hızlıer - Ali Ocak1-Enes Bulan- Eray Çoban2-Mert Yükselen-Mehmet Ali İyican3-Hüseyin Çalış Anıl Hallı4-Atakan Zorlu Ege Kavaz5- Dawoud Abu Gharbieh İmran Ziad1-Emel Eminöz - Gölce Tayyar2-Hannaneh Kordbacheh - Emir Akşahoğlu3-Nasim Esteki - Ali Koohi4-Gökçe Akın - Suat Çokcan5-Elnaz Samaeifar - Maziar Nazari1-Şifa Selçuklu - Beste Türktenli2-Mehrsa Sadeghian - Parinaz Tabatabaee3-Juana Gamar - Joyce İzz4-İsheal Kayra Mattix - Hatice Erol5-Mehrnaz Nabavi - Monireh Faridi