Dünya Fenerbahçeliler Gününü kutladılar

KKTC Fenerbahçeliler Derneği 19.07.2020 Dünya Fenerbahçeliler Gününü geniş katılımlı bir balo ile kutlarken, gecede başkan Toykan Özdamar ile Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu’da konuşma yaptılar

KKTC Fenerbahçeliler Derneği 19.07.2020 Dünya Fenerbahçeliler Gününü geniş katılımlı bir balo ile kutladı.

Mağusa bölgesinde gerçekleştirilen baloda KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar yapmış olduğu konuşmada tüm taraftarlarımızın Fenerbahçeliler gününü kutladı ve yeni sezonda Fenerbahçe’nin başarıları ile dolu bir sezon olmasını diledi.

KKTC Fenerbahçeliler Derneğinin düzenlediği geceye konuk olarak katılan Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu’da kısa bir konuşma yaparak tüm taraftarların Dünya Fenerbahçeliler gününü kutlayarak yeni sezonun camiamız için başarılarla dolu bir yıl olmasını diledi.

Düzenlenen gecede KKTC Fenerbahçeliler Derneğinin yeni kiralanan ve yaklaşık bin metre karelik bir alandan oluşan yeni dernek binasının tasarım projesi de yapılan slayt gösterisi ile geceye katılan taraftarlara tanıtıldı.