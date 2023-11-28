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Dr. Küçük Cimnastik Salonu, ışıldadı

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Dr. Küçük Cimnastik Salonu, ışıldadı
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KKTC Cimnastik Federasyonu, imece usulü ile yatırımlarına devam ederken, Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu’nun aydınlatma problemini giderdi.
Haftalardır loş ışıkta antrenmanların yapılmak zorunda kalındığı Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu’nun bozulan lambaları yenilendi. KKTC Cimnastik Federasyonu, lambaları yenilenmesi ve salonun yeniden aydınlanması ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Kendi yağımızla kendi ciğerimizi kavurmaya devam ediyoruz. Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu’muzda yaşadığımız aydınlatma sorununu Soyer Arpalıklı abimizin desteği, Savaş Çelik abimizin indirimli malzemeleri ile giderdik. Antrenörümüz Cemal Özata, elektrikçi Hasan usta ve öğrencimiz Cuma Sertin emekleri ile de lambaların montesini tamamladık.
Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu’nun yeniden aydınlığa kavuşmasında emeği geçen ve destek olan herkese çok teşekkür ederiz .”
 
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