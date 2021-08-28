Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonundan şampiyon geçti

Sami Hamidi, Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonuna giderek Cimnastik Federasyonunu ziyaret ederken, başkan Hasan Sapsızoğlu “Sami Hamidi, başarılı sporculuğunun yanında karakteri ile de çocuklarımıza örnek oldu.Çocuklarımız ile cimnastik hareketleri yapan şampiyon, sporcularımızın fiziki yapılarını ve seviyelerini iyi buldu.” açıklamasını yaptı

Avrupa ve Türkiye Vücut Geliştirme şampiyonalarında önemli başarılara imza atıp şampiyonluklar elde eden sporcumuz Sami Hamidi, Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonuna giderek KKTC Cimnastik Federasyonunu ziyaret etti.Sporcularla bir araya gelen ve sohbet ederek deneyimlerini paylaşan Sami Hamidi’nin ziyareti ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:“Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonumuzdan şampiyon geçti. Son yıllarda ülkemizde ve Dünyada Vücut Geliştirme sporunda ön plana çıkarak Avrupa ve Türkiye Vücut Geliştirme şampiyonalarında önemli başarılara imza atıp birincilikler elde eden Sami Hamidi, Cimnastik Federasyonu salonumuzu ziyaret ederek çocuklarımızla biraraya geldi.Başarılı sporculuğunun yanında mütevazi karakteri ilede çocuklarımıza örnek oldu.Çocuklarımız ile cimnastik hareketleri yapan şampiyon, sporcularımızın fiziki yapılarını ve seviyelerini iyi olduğunu belirterek onlara, üşenmeyin, ertelemeyin, vazgeçmeyin diyerek onları motive etti.Ambargolar altında bir yerlere gelmenin çok zor olduğunu ama planlı programlı ve çok çalışırsak imkansız olmadığını dile getirdi. Sami Hamidi‘ye bu anlamlı ve özel ziyaretten ötürü cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz.”