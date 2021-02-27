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Dortmund ikinci yarıda açıldı

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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, konuk ettiği Arminia Bielefeld'i ikinci yarıda attığı gollerle 3-0 mağlup etti

Dortmund ikinci yarıda açıldı

Zirve yarışının uzağında kalan Borussia Dortmund, Arminia Bielefeld'i konuk etti. Sar-siyahlılar, maçtan 3-0 galip ayrıldı.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Borussia Dortmund'un golleri 48. dakikada Mahmoud Dahoud, 58. dakikada penaltıdan Jadon Sancho ve 81. dakikada Reinier attı.

Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 39'a çıkardı. Düşme hattında yer alan Arminia Bielefeld 18 puanda kaldı.

Bundesliga'da oynanan diğer karşılaşmalarda ise lider Bayern Münih, sahasında Köln'ü 5-1, Wolfsburg Hertha Berlin'i 2-0, Stuttgart da Schalke 04'ü 5-1 yendi.

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