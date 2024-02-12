Doğukan Ulaç’tan Su Sporları Federasyonu’na sitem

Gebze’de düzenlenen Türkiye Açıksu Yüzme Kış Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışlarında genel klasman üçüncülüğü, 20 yaş ve büyükler kategorisinde ikinci gelen milli yüzücü Doğukan Ulaç, üçüncü kez Türkiye Milli Takımına seçilme başarısı gösterdi.

İtalya’nın Piombino şehrinde düzenlenecek Len European Cup 2. Leg yarışmasında yer alacak olan Ulaç, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’na sitem etti. Ulaç siyasilerden spor kamuoyuna kadar elde ettiği başarı ile ilgili birçok tebrik aldığını belirtirken, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Başkanı Ender Yeşilyurt tarafından tebrik edilmemesine sitem ettiğini ifade etti.

Ulaç’ın paylaşımı şu şekilde:



“Ülkemi (KKTC’yi) ve Türkiye’yi en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyorum ve etmeye da devam edeceğim. Bu yarışma ile birlikte 3. sefer Türkiye Milli Takımına seçildim, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bütün milletvekillerimiz ve muhalefet başkanları, Spor Dairesi Müdürü ve Spordan sorumlu müsteşarımız, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi başkanı, yöneticilerimiz ve diğer federasyonlardan başkanlar ve yöneticiler benimle iletişime geçip beni tebrik ettiği için teşekkür ederim, fakat doğduğum büyüdüğüm, yetiştiğim Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu başkanımızın benimle bir iletişime geçip tebrik bile dahi etmemesi beni kırmış ve üzmüştür. Olaya profesyonel şekilde bakıp ben çalışmalarıma ve başarılarıma devam edeceğim.

Saygılar

Milli Yüzücü Doğukan Ulaç”

