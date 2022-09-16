Demir Yumruk’un maçı ertelendi

Geçtiğimiz hafta İskele’de geçirdiği trafik kazası sonucu kaburgasında kırık, dizinde ise ödem oluşan Turunç’un maçı Kasım ayına ertelendi

İskele’de geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazası nedeniyle 17 Eylül Cumartesi günü çıkacağı maçı ertelenen Demir Yumruk lakaplı Metin Turunç Kasım ayında ringe çıkacak.

Menajeri ile yaptığı görüşme sonrasında antrenör ve doktorundan alınan rapor doğrultusunda Cumartesi günkü maça çıkmasının zor olduğunu ifade eden Milli Boksör Metin Turunç tedavisinin devam ettiğini, önümüzdeki hafta içerisinde yeniden çalışmalara başlamak istediğini söyledi. Cumartesi yapılması gereken maçın Kasım ayına ertelendiğini ifade eden Turunç, kısa süre içinde eski sağlığına kavuşup kaldığı yerden devam edeceğini ifade etti.



