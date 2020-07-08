Cumhurbaşkanı Akıncı'dan MTG camiasına kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, K-Pet Süper Lig 2019-2020 sezonunun bitimine dört hafta kala tarihinin 10. şampiyonluğunu ilan eden Mağusa Türk Gücü Kulübü ile MTG Başkanı, yöneticileri, teknik kadrosu ve sporcularını kutladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı mesajında, “Mağusa Türk Gücü camiası olarak tarihinizdeki 10. şampiyonluğu elde etmeniz nedeni ile sizleri içtenlikle kutlar başarılarınızın devamını dilerim” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de olağanüstü günler yaşanmasına neden olan Covid-19 salgını dolayısıyla ara verilen liglerin yeniden başlamasıyla birlikte yeni ve alışık olunmayan koşullarda Mağusa Türk Gücü’nün başarısını sürdürerek sonuca ulaşmasını büyük bir takdirle karşıladığını belirtti.