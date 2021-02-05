‘Sporcu Ebeveyini Olmak’ Atölyesi devam edecek

Hasan Gazioğlu başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) yönetimi, Sporcu Ebeveyini Olmak Atölyesi devam ediyor.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonunun düzenlediği seminerin ilk günü geçtiğimiz akşam yapılırken, Uzman Psikolog Gözde Acaray ile Sporcu Ebeveyni Olmak Atölyesi'nin ikinci oturumu 8 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.Atölye, GoogleMeet üzerinden gerçekleşiyor.
Uzm. Psikolog Gözde Acaray tarafından verilen seminer toplam 3 gün, 4 ayrı oturum iletamamlanacak.
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