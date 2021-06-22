Cimnastikte seminere katılım yoğun oldu

Cimnastik Federasyonu, Bülent Gardiyanoğlu’nun sunumu ile “Kişisel Gelişim Farkındalık” semineri düzenlerken,seminere katılım yoğun oldu

KKTC Cimnastik Federasyonu, Bülent Gardiyanoğlu’nun sunumu ile “Kişisel Gelişim Farkındalık” semineri düzenledi.

Kişisel Gelişim Farkındalık” semineri ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonundan şu açıklama yapıldı:

“Çocuklarımızın sportif başarılarını artırabilmek için KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından kişisel gelişim ve motivasyon eğitimi verildi.

Bu sayede, sporcu – antrenör – veli üçgeninde yapılması ve yapılmaması gereken davranışları yönlendirmek ayrıca çocuklarımızın ulusal/uluslararası platformda sportif alanda daha başarılı olabilmelerini hedefledik. Bülent Gardiyanoğlu tarafından verilen seminere olan yoğun katılım bizleri sevindirdi.

Seminerimize 280 kişi katılım gösterdi. Federasyon olarak gerek gerek katılımcılara gerekse de bizlerle değerli bilgilerini paylaşan hocamız Bülent Gardiyanoğlu’na çok teşekkür ederiz.”

