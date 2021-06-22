banner583
Kortlarda Performans Tur başladı
Kortlarda Performans Tur başladı
7 0
Mocha Nasıl Yapılır?
Mocha Nasıl Yapılır?
32 0
 
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
30 0
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
41 0
Gün babalarındı
Gün babalarındı
28 0
İtalya kayıpsız turladı
İtalya kayıpsız turladı
14 0
Yıldız Gönyeli’de zirvede
Yıldız Gönyeli’de zirvede
43 0
banner661

Cimnastikte seminere katılım yoğun oldu

banner476

Cimnastik Federasyonu, Bülent Gardiyanoğlu’nun sunumu ile “Kişisel Gelişim Farkındalık” semineri düzenlerken,seminere katılım yoğun oldu

banner666
Cimnastikte seminere katılım yoğun oldu
KKTC Cimnastik Federasyonu, Bülent Gardiyanoğlu’nun sunumu ile “Kişisel Gelişim Farkındalık” semineri düzenledi.
Kişisel Gelişim Farkındalık” semineri ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonundan şu açıklama yapıldı:
“Çocuklarımızın sportif başarılarını artırabilmek için KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından kişisel gelişim ve motivasyon eğitimi verildi.
Bu sayede, sporcu – antrenör – veli üçgeninde yapılması ve yapılmaması gereken davranışları yönlendirmek ayrıca çocuklarımızın ulusal/uluslararası platformda sportif alanda daha başarılı olabilmelerini hedefledik. Bülent Gardiyanoğlu tarafından verilen seminere olan yoğun katılım bizleri sevindirdi.
Seminerimize 280 kişi katılım gösterdi. Federasyon olarak gerek gerek katılımcılara gerekse de bizlerle değerli bilgilerini paylaşan hocamız Bülent Gardiyanoğlu’na çok teşekkür ederiz.”
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.