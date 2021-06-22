Tunalı:Spor Dairesi ayrımcılık yapıyor

Ceran Tunalı, “Spor Dairesi kendi yandaşlarına her türlü olanağı sunmaktan geri kalmıyor. Takımı bile olmayan köylere milyarlarca lira saha ve aletler veriliyor. Kulüpler arasında ayrımcılık yapılıyor. Sizler bu işi beceremiyorsunuz.Oturduğunuz koltuklar size bol gelmiştir.”açıklamasını yaptı

KKTC'nin ilk kurulan kulübü olan Çetinkaya TSK olarak bizlere verilen Metehan Spor Tesislerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi için bugüne kadar kendi imkanlarımızı kullandık.

Yıllardır Spor Dairesi kulübümüze herhangi bir katkı sağlamamıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı üvey evlat muamelesi görerek bir bakanlık altına yerleştirilmiştir. Geleceğimiz gençlerimizdir nutukları atılırken hiç mi yüreğiniz sızlamıyor? Kulüplerimiz gençlerimizin yuvasıdır ve unutmayın ki sizler bu koltuklarda oturuyorsanız önceliğiniz gençlerimize hizmet olmalıdır. Ne yazık ki bugüne kadar geçen bu süreci sakin ve dikkatli bir şekilde geçirdik. Ancak görüyoruz ki Spor Dairesi kendi yandaşlarına her türlü olanağı sunmaktan geri kalmıyor. Henüz takımı bile olmayan köylere milyarlarca lira saha ve aletler veriliyor.

Kulüpler arasında ayrımcılık yapılıyor. Bu yapılanlara daha fazla sessiz kalmayarak bunları söylemek zorunda kaldım. Yılların Çetinkaya'sı olarak Spor Dairesine sorunlarımızı aktarmamıza rağmen bizlere hiçbir şekilde el uzatılmadı. Üzülerek söylemem gerekirse sizler bu işi beceremiyorsunuz. KKTC sporuna ve gençliğine hizmetten uzaksınız. Oturduğunuz koltuklar size bol gelmiştir. Tuttuğunuz makamlar önemli makamlardır unutmayınız ve kulüpler arasında ayrışım yapmayınız.

Sporu siyasete alet etmeyiniz öyle görünüyor ki bugüne kadar yaptığınız icraatlarda siyasete yenildiniz. Ülke gençliği sizden hizmet bekliyor. Milyonlarca lira bütçede ayrılmasına rağmen bu paraların dağıtılmasında eşit olmadınız. Haklısınız çünkü spor işiniz değildir. Gençliğin ne istediğini bilmiyorsunuz.

Ülkendeki spor tesislerinin idamesi için kulüplere yardım etmek zorundasınız çünkü bu tesislerden genç çocuklarımız yararlanıyor. Metehan bölgesinde 12 bin kişinin ikamet ettiğini düşünürsek özelde Çetinkaya genelde ülke gençliğine hizmet verebilecek bir tesisin bölgeye kavuşturulacağını hesap etmekteyiz.

Geleceğimiz gençlerimizdir söylemi ile hizmet vererek sorunlarımızı çözmede bizlere yardımcı olacağınızı düşünüyorduk ama yanılmışız.

