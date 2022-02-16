Cimnastikte özel işbirliği

Cimnastik Federasyonu ile Engelliler Spor Federasyonu arasında, ada genelindeki özel gereksinimli çocuklara cimnastik dersleri yaptırılabilmesi için işbirliği yapma kararı alındı

KKTC Cimnastik Federasyonu ile Engelliler Spor Federasyonu arasında işbirliği yapma kararı alındı.

Özel bir gün olan 14 Şubat'ta bir araya gelen iki federasyonun yetkilileri, bu özel günde özel gereksinimli çocuklarımız için düğmeye bastılar. Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyon ve ALGIM Özel Eğitim Okulu ile yapılan çalışmaları birlikte daha da ileriye taşıyarak, ada geneline nasıl yayılabilir noktasında ön görüşme yapılarak, işbirliği yapma kararı aldığını açıkladı.

İlerleyen günlerde işbirliği protokolü imzalayarak, özel gereksinimli bireylerimize fırsat eşitliği sağlayarak çocuklarımızı ve gençlerimizi sporun içinde tutmaya çalışacaklarını belirten Sapsızoğlu, "bu tarihi günde yanımızda olan ve özel çocuklarımıza dokunan ALGIM Özel Eğitim kurumu direktörü Evren Karademir ve özel gereksinimli çocuklarımıza cimnastik dersleri veren Hasan Çolak hocamıza da ayrıca teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



